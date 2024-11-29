Суд арестовал замглавы Дегтярска по обвинению в превышении должностных полномочий

Первоуральский городской суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в отношении заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина. Чиновник обвиняется в преступлении по пункту «е» части 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности».

Как сообщили в суде, Андрей Ильин заключен под стражу на срок до 26 января 2025 года. Постановление может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение трех суток.

Напомним, 27 ноября силовики пришли с обысками в администрацию Дегтярска. Ильина привезли в сопровождении спецназа, также у правоохранителей были вопросы к мэру города Вадиму Пильникову и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику.

По данным издания Ura.ru, Ильин в суде заявил, что признает вину и готов сотрудничать со следствием. Он просил отпустить его под домашний арест.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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