«Это серьезное потрясение»: глава фонда капремонта прокомментировал дело экс-министра ЖКХ

У правоохранительных органов нет вопросов к Свердловскому областному фонду капремонта в связи с уголовным делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов. «Я узнаю о том, что происходит с делом Николая Борисовича, из СМИ. Для меня это было серьезным потрясением. По фонду капремонта правоохранительные органы вопросов не задавали», – сказал чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», Смирнова задержали по подозрению во взятке в ночь на пятницу, 24 января, в реанимации кардиоцентра. Суд отправил его под арест до 19 марта. Отставка состоялась неделей ранее. Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет. В последний год в поле зрения силовиков оказались сразу два его зама – Игорь Чикризов, которому в итоге не было предъявлено никаких обвинений, однако он ушел в отставку по состоянию здоровья, и Андрею Кислицину, который стал фигурантом уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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