Профсоюзы обвинили департамент Маска в разглашении личных данных

Американские профсоюзы обратились в суд из-за разглашения персональных данных и финансовой информации. Поводом послужили расследования департамента под управлением Илона Маска.

Ранее министерство финансов США предоставило доступ к данным о работниках и компаниях департаменту эффективности государственного управления (DOGE). Маск получил доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов.

«Согласно иску, минфин причастен к «незаконному, систематическому и непрерывному раскрытию личной и финансовой информации», – приводит агентство Bloomberg слова из иска, поданного профсоюзами.

Ранее также стало известно, что некоторые работники агентства США по международному развитию (USAID) попытались помешать DOGE получить доступ к засекреченной информации и были отстранены от работы. Прокуратура пригрозила ответственностью за любые помехи работе DOGE и анонсировала соответствующее судебное преследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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