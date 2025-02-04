На Урале заболеваемость ОРВИ выросла на 15%

На Урале увеличилась заболеваемость ОРВИ на 14,6%: на прошлой неделе заболели 29 тысяч свердловчан. В числе возбудителей доминирует вирус гриппа. Также обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы и боковирусы.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, почти 60% заболевших – дети.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 14,5 тыс. случаев ОРВИ, что выше, чем на прошлой неделе, также на 14,6%. Заболеваемость превысила среднеобластную в ЗАТО Свободном, Уральском, Артях, Сысерти, Каменске-Уральском, Кировграде.

«Гражданам для снижения рисков заражения острыми респираторными инфекциями рекомендуется придерживаться мер неспецифической профилактики: регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте спиртосодержащим средством, избегайте прикосновений к лицу, соблюдайте масочный режим и не забывайте о социальной дистанции в местах скопления людей, соблюдайте меры предосторожности при уходе за больным членом семьи, ведите здоровый образ жизни. Оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни, обращайтесь за медицинской помощью», – поделились в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube