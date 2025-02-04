В Демократической Республике Конго сбежали более 100 зараженных оспой обезьян

Свыше 100 зараженных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает издание Actualité, ссылаясь на отчет министерства здравоохранения ДРК.

По информации властей, всего из разграбленных центров карантина сбежали 128 больных обезьян.

За неделю в ДРК было зарегистрировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, из них 516 были подтверждены, и 38 летальных исходов, пишет «Российская газета».

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ранее сообщил о возможной утечке опасных вирусов из бактериологической лаборатории в городе Гома в ДРК. Причиной аварии стали перебои в электроснабжении. Роспотребнадзор следит за ситуацией.

Киншаса, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube