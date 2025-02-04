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Вторник, 4 февраля 2025, 14:34 мск

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Жители России переходят на экзотический алкоголь

Россияне массово переходят на экзотический алкоголь. Спрос на корейское соджу за 2024 год вырос на 350 процентов. Популярностью также пользуются грузинская чача, французский кальвадос и итальянская граппа, между тем самогон теряет позиции, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании «Нильсен».

В 2024 году в российской рознице продажи алкоголя, который может ассоциироваться с иностранными государствами и считается экзотическим, выросли на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% – в денежном.

Эксперты связывают тренд с локализацией производства и ростом нового среднего класса, готового тратить на дорогие напитки, сообщает БФМ.ру.

Москва, Елена Васильева

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