Жители России переходят на экзотический алкоголь

Россияне массово переходят на экзотический алкоголь. Спрос на корейское соджу за 2024 год вырос на 350 процентов. Популярностью также пользуются грузинская чача, французский кальвадос и итальянская граппа, между тем самогон теряет позиции, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании «Нильсен».
В 2024 году в российской рознице продажи алкоголя, который может ассоциироваться с иностранными государствами и считается экзотическим, выросли на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% – в денежном.
Эксперты связывают тренд с локализацией производства и ростом нового среднего класса, готового тратить на дорогие напитки, сообщает БФМ.ру.
Москва, Елена Васильева
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