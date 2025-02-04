Скорректировать не удалось: темпы роста просроченной ипотеки в России превысили 50%

В 2024 году в России изменился тренд на декабрьское уменьшение доли просроченной ипотеки в банковском портфеле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе коллекторского агентства «Долговой Консультант», банки в конце 2024 года решили не продавать или не сумели продать часть накопленной просроченной ипотеки. За 12 месяцев неплатежи по таким кредитам достигли 108 миллиардов рублей, увеличившись на 57% против прироста на 5% за 2023 год.

Как ранее отмечали в компании, пик продаж просроченных ипотечных портфелей приходится на декабрь каждого года. Так, за декабрь 2023-го портфель неплатежей снизился на 1,4 миллиарда рублей или 2% по сравнению с ноябрьскими показателями, за декабрь 2022-го – на 852 миллиона или 1,2%, за декабрь 2021-го – на 2,78 миллиарда или 4,2%.

«Итоги декабря 2024 года сломали тренд, всего за месяц проблемный ипотечный банковский портфель увеличился сразу на 6,3 миллиарда рублей или 6%, это максимальный месячный прирост на протяжении года», – заявили в агентстве.

В процентном выражении объем просроченной ипотечной задолженности на балансах банков за 12 месяцев 2024 года вырос на 57% (за 2023 год прирост составил всего 5%). На 1 января просроченная задолженность по ипотеке превысила 108,1 миллиарда рублей.

Доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%. Больше всего неплатежей у жителей Москвы (на них приходится 17% всей ипотечной просроченной задолженности или 17,8 миллиарда рублей), Московской области (10% или 10,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (7% или 7,8 миллиарда) и Санкт-Петербурга (5% или 5,3 миллиарда).

Антилидерами по динамике прироста задолженности стали Тыва, где за год она увеличилась 662% (до 891 миллиона рублей, 0,86% от кредитного портфеля) и Крым (+496%, 268 миллионов, 0,23% от портфеля).

В Челябинской области просрочка выросла до 1,8 миллиарда рублей (+54%), что составляет 0,43% кредитного портфеля. Динамика, продемонстрированная Южный Уралом, чуть ниже общей по УрФО, где увеличение просрочки оказалось равно 55%. Лидером здесь оказалась Тюменская область (+77%, 1,2 миллиарда рублей, 0,32% портфеля). Также впереди Челябинской области Ханты-Мансийский автономный округ (+58%, 1,4 миллиарда рублей, 0,30% просроченной ипотеки в портфеле) и Курганская область (+56%, 341 миллиона рублей, 0,35%).

Существенно отстала от общеуральской динамики Свердловская область, нарастившая просроченную ипотеку на 49% (2,7 миллиарда рублей, 0,36% от портфеля). Между тем, именно Средний Урал является лидером по объемам ипотеки в УрФО (778,6 миллиарда рублей). Еще ниже динамика – у Ямало-Ненецкого автономного округа – рост всего на 41%. Но абсолютные цифры здесь невелики – просрочка равна 331 миллиону рублей, что составляет лишь 0,19% ипотечного портфеля банков.

Зато по доле просроченных платежей безусловным лидером стали южноуральцы с показателем в 0,43% от кредитного портфеля. Следующие за ними курганцы, к примеру, задолжали всего 0,35% от общей суммы жилищных кредитов.

«Сейчас мы видим ситуацию с прекращением ипотечных платежей, сформированную по сентябрь 2024 года включительно, так как ЦБ РФ классифицирует задолженность, как просроченную, когда заемщики перестали платить 90 и более дней, – отметили в компании. – В октябре, ноябре и

декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года. Пока же можно говорить, что темпы прироста просроченной ипотечной задолженности в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube