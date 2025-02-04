Погостил. Южноуралец увел со счетов своей бабушки 600 тысяч рублей

18-летний житель Челябинской области предстанет перед судом за кражу с банковской карты родственницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодой человек приехал в гости к бабушке и воспользовался ее сотовым телефоном, подключив на свое мобильное устройство онлайн-приложение банка, где отображались все ее банковские счета.

В течение нескольких дней внук переводил кредитные денежные средства и накопления пенсионерки. В общей сложности он перевел на свой счет более 600 тысяч рублей и снял через банкомат более 100 тысяч рублей, которые успел потратить.

Когда пенсионерка обнаружила отсутствие денег, она обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел быстро установили причастного к хищению.

Материалы уголовных дел с утвержденными прокурором обвинительными актами направлены в Увельский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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