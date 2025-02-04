Сборную России по хоккею не допустили на ЧМ-2026

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила национальную сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года. Решение об этом было принято сегодня на заседании исполкома ИИХФ, сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

«У Федерации хоккея России будет право оспорить решение ИИХФ после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», – говорится в сообщении ФХР.

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре отметил, что одним из аргументов ИИХФ не допускать российскую команду была безопасность участников.

«По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В НХЛ выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях – и никаких инцидентов на них не происходит», – указал Буре, отметив также, что ФХР предлагала профинансировать дополнительную безопасность сборной РФ.

«Какое бы решение ни было принято сейчас, ИИХФ придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», – подчеркнул спецпредставитель ФХР по международным делам.

Буре также заявил, что решение об участии российской сборной по хоккею в Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет.

По решению ИИХФ сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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