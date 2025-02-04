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Вторник, 4 февраля 2025, 13:28 мск

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В воздухе превышены показатели пяти ядовитых веществ после пожара в полиэтиленовом цеху в поселке Полеводство

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Полеводство под Екатеринбургом после пожара в цеху по производству полиэтилена Роспотребнадзор проверил пробы воздуха в двух точках. В обеих установлено превышение нормативов по показателям «бензол», «ксилол», «толуол», «этилбензол», «стирол».

«Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК. Кроме того, выявлено превышение содержание углерода в атмосферном воздухе на улице Старожилов», – сообщили в надзорном ведомстве. Напомним, возгорание произошло утром, горела производственная площадка площадью более 1000 квадратных метров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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