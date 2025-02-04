В екатеринбургской школе ученик напал с ножом на одноклассника

В Екатеринбурге в школе № 205 один из учеников напал на одноклассника с ножом. Об инциденте сообщил телеграм Ural Mash. По предварительным данным, подростки повздорили – один оскорблял другого, и обиженный школьник достал нож и ударил под лопатку одноклассника. Все произошло на глазах у учительницы, которая не справилась с дерущимися 13-летними подростками.

Пострадавший госпитализирован, нападавшего опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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