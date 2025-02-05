Бастрыкин поручил возбудить дело после поножовщины в гимназии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Екатеринбурге один гимназист ранил ножом другого.

Как сообщили в центральном аппарате СКР, следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». И.о. руководителя СУ по Свердловской области Константин Мирошниченко должен представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел 4 февраля в гимназии № 205. 13-летние Дмитрий и Данил поссорились, затем подрались, потом один из мальчиков ударил другого ножом. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учете в полиции не состояли. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил выяснить, как нож попал в школу, проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности – камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов – во всех муниципальных учебных заведениях города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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