После поножовщины в школе глава Екатеринбурга поручил проверить ЧОПы, камеры и металлодетекторы

После того, как в екатеринбургской гимназии № 205 один мальчик ранил ножом другого, глава города Алексей Орлов поручил усилить меры безопасности во всех школах.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности – камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов – во всех муниципальных учебных заведениях города», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня в 12:43. Участники конфликта – 13-летние Дмитрий и Данил. «Один из подростков произнес оскорбительные слова, завязалась драка. Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учете в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший – живет в полной семье. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения», – отметил глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

В прокуратуре уточнили, что один из подростков «задирал» другого регулярно, «периодически обрызгивая водой из игрушки». Состояние пострадавшего удовлетворительное. Проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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