СК, полиция и прокуратура разбираются с нападением школьника на одноклассника

В Екатеринбурге полиция, следственный комитет и прокуратура организовали проверки по поводу инцидента в школе № 205 – там ученик напал на одноклассника с ножом после перепалки.

В областном полицейском главке уточнили, что тревожный сигнал получили от бригады скорой помощи в 12:43. «Работающие на месте происшествия сотрудники полиции из подразделения ПДН установили личности участников конфликта. Это 13-летние Дмитрий и Данил. Один из подростков произнес оскорбительные слова, завязалась драка. Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался покинуть эпицентр криминальных событий, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, ранее на учете в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший – живет в полной семье. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения», – отметил глава пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

«На место происшествия направлены сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по Свердловской области. В рамках проверочных мероприятий следователями СКР выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

В прокуратуре по Свердловской области уточнили, что один из подростков «задирал» другого регулярно, «периодически обрызгивая водой из игрушки». Там также сообщили, что состояние пострадавшего удовлетворительное. Проводится проверка. «В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе образовательной организации и органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube