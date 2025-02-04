В Болгарии девушка изрезала ножом трех прохожих

В столице Болгарии вооруженная ножом девушка напала на трех человек. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным полиции, 22-летняя девушка напала с ножом на молодого человека у входа в Южный парк в Софии. Она продолжила нападения на улице Витоша, где ранила еще двух мужчин и была задержана правоохранителями.

Выяснилось, что ранее девушка проходила лечение в психиатрической больнице. По словам ее матери, в последнее время дочь перестала принимать лекарства, ее состояние резко ухудшилось.

Расследование проводится по факту покушения на убийство. Предположительно, своих жертв нападавшая выбирала случайно.

София, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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