Российские войска в течение прошедших суток нанесли новые удары по военным объектам Украины. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, склады боеприпасов и горюче-смазочные материалы ВСУ. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили украинскую управляемую противокорабельную ракету «Нептун», один реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа.

Подразделения ВС РФ в зоне спецоперации улучшили свое положение и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, громя противника на всех фронтах. Потери украинских войск за сутки составили до 1265 человек. Кроме того, уничтожены три танка, 13 боевых бронемашин, 32 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов, около 40 автомобилей.

Наибольшие потери противник несет в Донецкой народной республике, в зоне действий подразделений группировки войск «Центр». В ходе активных наступательных действий бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад ВСУ, нацгвардии и нацполиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое.

Противник лишился до 510 боевиков, танка, двух боевых бронемашин, в том числе БМП «Bradley» производства США и десяти пикапов. Разбиты восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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