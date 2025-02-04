В России по итогам 2024 года осталось 30 аэропортов-миллионников

По итогам 2024 года в России осталось 30 аэропортов с пассажиропотоком, превышающим 1 млн человек. За год из их числа выбыла воздушная гавань Грозного.

На первом месте продолжает укрепляться Шереметьево. В 2023 году пассажиропоток крупнейшего аэропорта страны вырос на 29%, до 36,6 млн. Итоги 2024 года пока не сообщались, но глава Росавиации Дмитрий Ядров 2 января говорил, что, по предварительным данным, воздушная гавань обслужила на 20% больше пассажиров, чем год назад, то есть речь может идти примерно о 43,92 млн человек, передает РБК.

На втором месте аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, пассажиропоток которого за год вырос только на 3%, с 20,4 млн до 20,9 млн. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково) подчеркнули, что это новый рекорд аэропорта за всю историю его работы.

На третью строчку вернулся столичный Внуково, подвинув из тройки лидеров Домодедово. Пассажиропоток Внуково вырос на 11%, с 14,5 млн до 16 млн человек. Домодедово в 2024 году просел на 21,9%, до 15,6 млн человек.

Далее идут аэропорты Новосибирска (9,3 млн человек), Екатеринбурга (8,5 млн человек), Казани (5,4 млн человек), Минеральных Вод (рост на 1,4%, до 4,86 млн пассажиров, поднялся на 9-ю позицию в рейтинге), Калининграда (рост на 11,9%, до 4,81 млн пассажиров, поднялся на 10-ю строчку).

Из списка аэропортов-миллионников выбыл порт Грозного, в 2024 году его показатели упали на 5,4%, с 1 млн до 951,5 тыс. пассажиров. В пресс-службе аэропорта объяснили снижение пассажиропотока «стесненными условиями работы» из-за строительства нового терминала и новой полосы в воздушной гавани, что приводило к ограничения по приему и отправке воздушных судов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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