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В Казахстане во время беспорядков было похищено около трех тысяч единиц оружия

Во время беспорядков, произошедших три года назад в Казахстане, было похищено около трех тысяч единиц оружия. Об этом сообщили в МВД республики.

«В ходе беспорядков было похищено 2960 единиц служебного и гражданского оружия», – уточнили в ведомстве.

В январе в Шымкенте обнаружили схрон, из которого изъяли четыре гладкоствольных ружья и различные боеприпасы. Результаты экспертизы указали на то, что часть стволов были похищены из оружейного магазина в Алматы во время беспорядков в 2022 году.

Кроме того, в подвале дома жителя Костанайской области были обнаружены три автомата Калашникова. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, за три года в ходе оперативных мероприятий, обысков и рейдов изъято около восьми тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната, более 112 тысяч патронов различного калибра. В настоящее время проводятся экспертизы по 6765 единицам изъятого оружия, регистрационные номера которых были уничтожены и стерты злоумышленниками.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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