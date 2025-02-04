Челябинка сходила в туалет в Кольцово – и лишилась 120 тысяч рублей

Туристка из Челябинска, которая отправлялась в Анталью из аэропорта Кольцово, неудачно сходила в дамскую комнату – она лишилась документов и денег, накопленных на отдых. Женщина забыла в туалете сумку с деньгами, в которой было 70 тысяч рублей, 300 евро и 200 долларов. Через полчаса туристка обнаружила пропажу, но найти сумку не удалось. Муж женщины обратился в полицию.

«Транспортные полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в аэропорту, и установили личность подозреваемой. Ей оказалась 59-летняя жительница Каменска-Уральского, работница кафе в Кольцово. Ее задержали», – сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте.

Интересно, что даже после того, как подозреваемой предъявили записи с камер, на которых было видно, что она держит пропавшую сумку, она отрицала свою причастность к краже. После фототехнической экспертизы женщина все же дала признания. Все деньги она успела потратить.

«Стоит отметить, что в 2006 году женщина привлекалась к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Наказание жительница Каменска-Уральского отбывала в местах лишения свободы, откуда освободилась в 2010 году. Сейчас в отношении нее возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», – уточнили в транспортной полиции, добавив, что она под подпиской о невыезде.

Ущерб, причиненный потерпевшей, подозреваемая возместила в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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