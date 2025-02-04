Мэрия Екатеринбурга готовит масштабную зачистку уличных киосков

Администрация Екатеринбурга планирует в 2025 году убрать с улиц более тысячи нестационарных торговых объектов. Причем около 35% ларьков придется демонтировать принудительно, прогнозируют чиновники. На эти цели в бюджете запланировано почти 30 миллионов рублей. «Мы сейчас находимся на таком этапе [регулирования уличной торговли], какого еще не было в Екатеринбурге», – заявил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании профильной комиссии в Екатеринбургской думе.

По данным Чаплыгина, в этом году истекает срок действия договоров аренды по 1396 объектам. При этом на аукцион будет вынесено только 82 новых места размещения. Как показывает практика, порядка 65% владельцев самостоятельно убирают киоски, когда получают уведомление мэрии. Чиновники предложили радикально сократить срок добровольного демонтажа незаконных объектов с 5 дней до 3 часов, собственникам павильонов дается 24 часа. Комиссия по экономическому развитию и инвестициям Екатеринбургской думы одобрила эту инициативу. Кроме того, в положение о киосках добавили уточнение: под нестационарные объекты теперь попадают не только ларьки, но и торговые палатки, а также передвижные точки (торговля с колес).

Депутаты также предложили сократить срок принудительного демонтажа объектов – сейчас он составляет 45 дней. Однако Максим Чаплыгин возразил: если сократить сроки, мэрия просто не справится с таким объемом киосков в 2025 году. Чиновник заверил, что в городе достаточно места для хранения снесенных киосков – отведенные площадки на Сортировке стоят пустыми.

Напомним, власти Екатеринбурга запустили реформу уличной торговли в 2024 году. В городе ужесточили требования к внешнему виду киосков, подняли арендную плату для владельцев, а также запретили сдавать НТО в субаренду. В мэрии считают, что такие меры позволят сделать ларечный бизнес более прозрачным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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