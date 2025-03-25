Владельцы киосков пришли в мэрию, но их не приняли

В Екатеринбурге владельцы киосков пытались попасть на прием в городскую администрацию, чтобы обсудить ситуацию со сносом их точек, но неудачно.

Сегодня днем Союз владельцев нестационарных торговых объектов планировал провести собрание в одном из ТЦ, но оно сорвалось – собственник здания заявил, что не прошла оплата за аренду конференц-зала. Тогда предприниматели пошли в мэрию, где попытались попасть на прием к профильному заместителю главы города Дмитрию Ноженко. Однако дальше проходной охрана их не пропустила.

Сейчас собственники НТО обдумывают свои дальнейшие шаги и не исключают проведения собраний в так называемых гайд-парках, рассказал «Новому Дню» представитель организации, бывший депутат гордумы Роман Ступников.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Екатеринбурга планирует в 2025 году убрать с улиц более тысячи нестационарных торговых объектов. Причем около 35% ларьков придется демонтировать принудительно, прогнозируют чиновники. На эти цели в бюджете заложено почти 30 миллионов рублей. В этом году истекает срок действия договоров аренды по 1396 объектам, а на аукцион будет вынесено только 82 новых места размещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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