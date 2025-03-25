российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 марта 2025, 16:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Владельцы киосков пришли в мэрию, но их не приняли

В Екатеринбурге владельцы киосков пытались попасть на прием в городскую администрацию, чтобы обсудить ситуацию со сносом их точек, но неудачно.

Сегодня днем Союз владельцев нестационарных торговых объектов планировал провести собрание в одном из ТЦ, но оно сорвалось – собственник здания заявил, что не прошла оплата за аренду конференц-зала. Тогда предприниматели пошли в мэрию, где попытались попасть на прием к профильному заместителю главы города Дмитрию Ноженко. Однако дальше проходной охрана их не пропустила.

Сейчас собственники НТО обдумывают свои дальнейшие шаги и не исключают проведения собраний в так называемых гайд-парках, рассказал «Новому Дню» представитель организации, бывший депутат гордумы Роман Ступников.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Екатеринбурга планирует в 2025 году убрать с улиц более тысячи нестационарных торговых объектов. Причем около 35% ларьков придется демонтировать принудительно, прогнозируют чиновники. На эти цели в бюджете заложено почти 30 миллионов рублей. В этом году истекает срок действия договоров аренды по 1396 объектам, а на аукцион будет вынесено только 82 новых места размещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

Мэрия Екатеринбурга готовит масштабную зачистку уличных киосков

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,