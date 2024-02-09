В Екатеринбурге в четыре раза чаще стали сносить нелегальные киоски

Власти Екатеринбурга активизировали работу по сносу нелегальных киосков. В 2023 году сотрудники районных администраций выявили 516 незаконных объектов. Из них демонтировали 474, что почти в четыре раза больше, чем в 2022 году (тогда было 125).

«В прошлом году мы получили более 300 обращений от граждан по поводу нестационарных торговых объектов. В первую очередь жалобы касались плачевного состояния киосков, нарушения благоустройства вокруг них и большого скопления объектов в одном месте», – рассказал на брифинге начальник департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

В конце 2022 года в Екатеринбурге был принят регламент внесудебного демонтажа нелегальных киосков. Незаконные торговые точки выявляют сотрудники районных администраций. Они составляют акт и дают собственнику пять дней, чтобы он добровольно убрал киоск. «Для сравнения, в Тюмени собственнику дается всего два часа», – отметил Чаплыгин. Если владелец киоска игнорирует требование городских властей, дело уходит в департамент потребительского рынка. Мэрия нанимает подрядчика, который сносит незаконную конструкцию. Весь процесс – от выявления до демонтажа – занимает до 45 дней.

Как выяснил «Новый День», снесенные киоски хранятся на двух площадках в микрорайоне Сортировка. В течение трех месяцев собственник имеет право обратиться за своим имуществом. Но этого, как правило, не происходит. По истечении трехмесячного срока решением суда киоски признаются бесхозными. Далее есть два пути: или киоски сразу отправляют на утилизацию, или переводят в муниципальное имущество и выставляют на торги. Если покупателей не нашлось, то конструкции идут на металлолом. «Подавляющее большинство вынесенных киосков утилизируется», – уточнили в мэрии.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге на законных основаниях работает 1871 киоск. Эти торговые точки включены в схему размещения НТО, которая утверждается каждый год. Еще 544 объекта находятся на земельных участках, не принадлежащих муниципалитету. Как правило, это территории многоквартирных домов, торговых центров и частные владения.

Администрация Екатеринбурга анонсировала повышение арендной платы для владельцев киосков – в зависимости от локации торговой точки. Вопрос рассмотрит Екатеринбургская дума 20 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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