В Екатеринбурге утвердили регламент сноса киосков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее порядок выявления, выноса и демонтажа незаконно размещенных киосков, а также условия их хранения и возврата владельцу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы определить, законно или незаконно установлен нестационарный торговый объект, представитель районной администрации обязан выехать на место и по кадастровому номеру определить, на чьей земле стоит киоск. Если на муниципальной или неразграниченной, составляется акт о выявлении его незаконного размещения. После определения владельца ларька информация направляется в комиссию по вопросам выноса незаконно размещенных НТО.

Если комиссия принимает решение о демонтаже объекта, специалистами размещается соответствующее уведомление. После чего у владельцев есть возможность самостоятельно снести его в определенный срок.

Торговый объект, который был демонтирован без участия его владельца, может быть возвращен после подтверждения прав на него, а также погашения расходов, связанных с выносом, демонтажом и хранением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»