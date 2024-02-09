В центре – дороже. Мэрия Екатеринбурга анонсировала повышение аренды мест для киосков

Администрация Екатеринбурга анонсировала повышение арендной платы для владельцев киосков в зависимости от места размещения торговой точки. Вопрос будет внесен в Екатеринбургскую думу, и если депутаты одобрят изменения, то решение вступит в силу с сентября 2024 года.

Мэрия предлагает ввести дополнительные коэффициенты на аренду земельного участка под нестационарный торговый объект (НТО). Первый коэффициент – территориальный. Город условно поделен на пять зон: чем ближе киоск к центру, тем дороже стоит его место. Второй коэффициент – величина трафика. Размещение киоска рядом с высоким пассажиропотоком обойдется владельцу дороже.

«Мы не новаторы в этом направлении. Такой опыт уже есть в Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре. Некоторые нестационарные объекты вносят непомерно малую плату за размещение, которая не является ни справедливой, ни рыночной. Например, в городе есть 14 киосков по продаже лотерейных билетов. Они вносят плату за размещение от 60 до 250 рублей в месяц. О какой справедливости тут можно говорить?» – заявил на брифинге начальник департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

По словам чиновника, новый порядок расчета аренды, в случае одобрения депутатами, будет распространяться только на новые договоры с владельцами киосков. Условия размещения НТО по действующим договорам не изменятся. Екатеринбургская дума рассмотрит проект поправок 20 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube