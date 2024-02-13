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Вторник, 13 февраля 2024, 13:15 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты затормозили вопрос о повышении арендной платы для киосков

Комиссия по экономическому развитию Екатеринбургской думы отложила вопрос об изменении порядка расчета арендной платы для нестационарных торговых объектов. Мэрия предлагала поднять стоимость размещения киосков более чем в два раза, применив повышающие коэффициенты. Депутаты заявили, что документ сырой и требует доработки.

По словам начальника департамента потребительского рынка Максима Чаплыгина, большинство киосков и павильонов сейчас платят аренду по ставке, которая не соответствует рыночной. Например, в Екатеринбурге есть 14 точек по продаже лотерейных билетов, размещение которых стоит от 60 до 250 рублей в месяц, что, по мнению чиновника, несправедливо.

Новый порядок расчета арендной платы для НТО разрабатывали в институте экономики УрО РАН. Специалисты пришли к выводу, что нужно вводить два повышающих коэффициента. В первом случае ставка будет зависеть от того, в каком районе находится киоск. В густонаселенной застройке коэффициент составит от 2,4 до 2,7, в центре города – 3,075. Во втором случае играет роль величина трафика. Места рядом с ТРЦ «Гринвич», цирком и автовокзалом будут стоить дороже, потому что там больше потенциальных покупателей.

Обоснования экономистов не впечатлили членов комиссии. Депутаты сочли некоторые решения субъективными и пожелали лично ознакомиться с заключением УрО РАН. Сергей Козлов внес свой проект поправок, предлагая отменить некоторые пункты. Например, убрать запрет на передачу киоска третьим лицам. С ним в спор вступил общественник Дмитрий Чукреев, известный рейдами по нестационарной торговле. «Сдача киосков в аренду – это огромный бизнес. Предприниматель арендует земельный участок, сдает киоск за 60-70 тысяч рублей, а аренду платит 10 тысяч рублей. Представляете, какой у него оборот? При этом он не контролирует, что происходит с этим киоском, чем там торгуют. А там может быть и паленый алкоголь, и сигареты», – заявил Чукреев.

«Создается впечатление, что депутатов считают некими монстрами, которые не дают возможности поменять ситуацию. Мы больше всех заинтересованы, чтобы порядок в предоставлении земли, начислении аренды был разработан в ближайшее время. Но надо сделать так, чтобы он был удобный и понятный обеим сторонам – администрации и предпринимателям», – парировал Козлов.

В итоге депутаты перенесли вопрос на следующее заседание комиссии. Следом Тимофей Жуков предложил создать рабочую группу по вопросам НТО в думе. Председатель комиссии Артур Зиганшин высказался против и долго не ставил вопрос на голосование. «Это что, личное предвзятое отношение ко мне? Зачем вы пытаетесь превратить обычный вопрос в конфликт? Давайте тогда вскроем карты, кто к кому бегает за советами», – вспылил Тимофей Жуков. После чего голосование все-таки состоялось, и депутаты поддержали инициативу коллеги.

Напомним, администрация Екатеринбурга активизировала борьбу с нелегальными киосками. В 2023 году в городе было снесено 474 незаконных объекта, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Мэрия также ратует за утверждение единых правил для всех нестационарных торговых точек. Как отметил Максим Чаплыгин, 98% городских киосков работают по договорам, заключенным без проведения торгов. Поэтому их владельцы могут не соблюдать требования к внешнему виду, установленные мэрией в 2020 году, а некоторые самовольно расширяют площадь и меняют специализацию объекта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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© 2024, РИА «Новый День»

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