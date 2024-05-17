Прокуратура потребовала запретить субаренду киосков в Екатеринбурге

Прокуратура выступила в поддержку мэрии Екатеринбурга в части ужесточения правил аренды нестационарных торговых объектов. В новом положении о киосках предлагается прописать запрет на передачу торговой точки в субаренду. Такая мера позволит вывести ларечный бизнес из тени и пополнить налоговые отчисления в городской бюджет, считают чиновники.

Вопрос рассматривался сегодня на внеочередном заседании комиссии по экономической комиссии Екатеринбургской думы. Директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин заявил, что нынешний рынок аренды киосков находится в серой зоне. Коммерсанты, получая в аренду участок под НТО, передают объекты третьим лицам, чьи действия невозможно контролировать. «По многочисленным рейдам общественников мы видим, что в киосках торгуют мигранты, которые порой не знают русский язык, ведут деятельность без документов и санитарных книжек. Администрация города не имеет полномочий для проверки, но если судить по данным налоговой службы, 165 предпринимателей подали нулевую налоговую отчетность. На 402 НТО трудоустроены всего 18 человек, и имеется 4 контрольно-кассовых аппарата», – привел аргументы Чаплыгин.

Позицию мэрии поддержала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Она отметила, что ситуация на рынке уличной торговли не соответствует нормам Гражданского кодекса. По данным надзорного органа, около 50% владельцев киосков и ларьков сдают их в субаренду. Депутат Михаил Вечкензин добавил, что по оценкам общественников этот показатель еще больше – 70%.

В защиту предпринимателей выступила свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Она заявила, что надзорные и правоохранительные органы «не вполне справляются со своими обязанностями», поэтому не могут решить проблемы нелегальной торговли алкоголем в киосках, неформальной занятости мигрантов и ухода от налогов. В этом случае запрет на субаренду торговых точек ничего не изменит на рынке, но ухудшит жизнь добросовестным предпринимателям, которые в силу обстоятельствах не могут сами торговать за прилавком, отметила Артюх.

По итогам дискуссии комиссия, на заседании которой присутствовали только четыре депутата с правом голоса, отклонила предложение мэрии и прокуратуры. «За» голосовали Артур Зиганшин и вице-спикер думы Илья Бондарев. Против высказались Тимофей Жуков и Антон Швалев. Последний возмутился, что заседание по спорному вопросу киосков вновь созвали в экстренном режиме, а членам комиссии даже не представили пакет документов.

Стоит отметить, что новое положение о киосках обсуждается в Екатеринбургской думе с февраля. Часть депутатов блокировали предложения мэрии по повышению арендной платы. Договоренности по этому вопросу были достигнуты во время закрытого заседания рабочей группы. Но окончательное решение будет принимать Екатеринбургская дума. Вопрос о киосках внесен в повестку следующего пленарного заседания ЕГД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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