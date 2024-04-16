Депутаты обвинили мэрию Екатеринбурга в затягивании вопроса по киоскам

Комиссия по экономическому развитию Екатеринбургской думы вновь отложила вопрос об изменении порядка расчета арендной платы для владельцев киосков. Депутаты заявили, что чиновники администрации намеренно затянули подготовку документов и игнорировали внесенные правки.

Как сообщал «Новый День», мэрия Екатеринбурга предлагает ввести повышающие коэффициенты в зависимости от места расположения киосков. Такая мера позволит увеличить поступления в бюджет от аренды земли под торговые точки более чем в два раза. Некоторые депутаты не поддержали проект и предложили создать рабочую группу. По договоренности мэрии и думы вопрос решили рассмотреть после президентских выборов, чтобы не будоражить общественность. Но и вторая попытка оказалось неудачной.

Депутат Тимофей Жуков заявил, что за два месяца рабочая группа так и не собралась: «Все наши предложения были проигнорированы. Мы не получали никакой документации все два месяца. Если отдельные чиновники администрации избирают такой стиль работы с депутатами, то это недопустимо и некрасиво. Видно, что есть какая-то ангажированность. Кому-то очень мешает наша рабочая группа».

«Ситуация немного попахивает фарсом. 13 февраля я предложил поправки, а ответы получил только вчера, 15 апреля. Протокол от февральского заседания комиссии я получил 6 апреля. Это чья недоработка? Что за затягивание процесса?» – также возмутился Сергей Козлов.

В аппарате Екатеринбургской думы сообщили, что получили доработанный проект от администрации города только 4 апреля. При этом в думе с сентября прошлого года лежит на рассмотрении протест областной прокуратуры, поэтому вопрос по арендной плате для киосков нужно рассмотреть в кратчайшие сроки.

Депутаты заявили, что готовы принять проект хоть завтра, но со своими поправками. В итоге сегодня думская комиссия большинством голосов отложила проект. Жуков и Козлов продавили вопрос о создании рабочей группы, ее регламент обсудили в закрытом режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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