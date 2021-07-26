В Екатеринбурге переполнено «кладбище» снесенных киосков (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга прорабатывают вопрос утилизации нелегальных бесхозных киосков. Снесенные ларьки свозят на площадку в микрорайоне Сортировка, сейчас там скопилось уже более 200 объектов. И хотя в мэрии уверяют, что свободные места на стоянке МБУ «ЦОД» еще есть, со стороны «кладбище киосков» выглядит переполненным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на стоянке в основном хранятся бывшие павильоны «Фрукты-овощи» и будки охраны парковок. Конструкции стоят под открытым небом и понемногу ржавеют.

Напомним, как проходит в Екатеринбурге борьба с засильем ларьков на улицах. Киоски признаются незаконными, если они не включены в муниципальную схему, которая утверждается каждый год. Владельцу нелегальной торговой точки выносится предупреждение. Дальше есть два варианта развития событий: либо хозяин сам убирает ларек, либо нестационарный объект принудительно сносит ЦОД и вывозит его на стоянку. Далее коммерсант может забрать ларек, при этом с него взыскивают потраченные деньги на снос (в основном, через суд). Проблема заключается в том, что в большинстве случаев за снесенными киосками никто не обращается.

В комитете по товарному рынку администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что уничтожение киосков за счет средств бюджета без решения суда «затруднительно».

«В этой связи в настоящее время изучается практика подготовки и направления исковых заявлений о признании объектов бесхозяйными и дальнейшей утилизации без передачи в муниципальную собственность. Кроме того, рассматривается возможность утверждения соответствующего порядка решением представительного органа власти», – ответили в мэрии на запрос агентства.

Там же добавили, что с начала 2021 года в Екатеринбурге принудительно были снесены 80 нелегальных ларьков, 135 владельцев самостоятельно демонтировали киоски после получения уведомления о сносе. Отметим, что за первое полугодие в реестр учета незаконных стационарных объектов в Екатеринбурге внесено 319 киосков и ларьков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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