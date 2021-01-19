В Екатеринбурге заканчиваются места для хранения нелегальных киосков

В Екатеринбурге переполнена единственная стоянка, куда свозят снесенные с улиц незаконные ларьки и павильоны. В мэрии не могут решить правовой вопрос по утилизации нестационарных объектов – пока это слишком дорого и долго.

О том, как идет борьба с нелегальными киосками в городе, депутатам рассказала начальник комитета по товарному рынку Наталья Фирстова. По ее словам, на законных основаниях (то есть утвержденные в новой схеме размещения) работают 2 223 нестационарные торговые точки, 189 из них – сезонные. После осенней инвентаризации чиновники обнаружили 386 нелегальных киосков. В январе их стало уже 430.

Фирстова подчеркнула, что реестр незаконных объектов обновляется постоянно, так как около половины снесенных ларьков через некоторое время возвращаются на прежнее место. Чаще всего это случается, когда владельцы добровольно убирают незаконный киоск после получения предписания от мэрии, а потом ставят обратно. История повторяется и при принудительном сносе ларьков. «Осенью мы принудительно вынесли 96 объектов, 25 из них возвратили владельцам. И из этих 25 половина вернулись на прежние места», – сообщила чиновница. К слову, принудительный снос ларьков обходится городскому бюджету в 8317 рублей за один объект.

В 2020 году администрация города выделила 4 миллиона рублей, чтобы принудительно снести 223 незаконных киоска. МБУ «Центр организации движения», который занимался этой работой, освоил чуть более 40% от этих денег. «Это связано с тем, что у ЦОД нет техники. Когда транспортники приезжают на демонтаж, они элементарно не могут поднять нестационарный объект. Поэтому суммы не освоены», – отметила Наталья Фирстова. В 2021 году на проведение работ по сносу уличных ларьков направлено 3,5 миллиона рублей.

Несмотря на плохое освоение бюджета, в 2020 году с улиц Екатеринбурга было убрано 386 нелегальных киоска, тогда как в 2019 году их было всего 152, сообщила чиновница.

Однако теперь мэрии предстоит решить еще одну проблему – как утилизировать снесенные ларьки. На площадке ЦОД в микрорайоне Сортировка скопилось уже более 200 киосков, за которыми не обращались владельцы. Они хранятся на стоянке более двух лет. В прошлом году ЦОД задействовал двух подрядчиков, куда свозили «свежие» снесенные киоски, но места заканчиваются и там.

«Процедура по утилизации таких объектов сложная, мы пока прорабатываем правовой механизм. Наши коллеги в ДУМИ предлагают такой вариант: оформление объектов в муниципальную собственность, затем выставление на торги, если никто не выкупил, тогда следует утилизация. Эта процедура займет не менее 1,5 лет. Это очень долго. Например, МУГИСО все незаконные рекламные конструкции, скамейки через три месяца просто режет и увозит на свалку», – отметил вице-мэр по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов.

Депутаты отметили, что 9 из 10 киосков, которые отправляются на стоянку, «просто хлам» и попросили мэрию поторопиться с решением вопроса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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