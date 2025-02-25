Участник СВО обратился к бизнес-омбудсмену, чтобы сохранить свои киоски

Сокращение количества нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге затрагивает интересы нескольких предпринимателей – участников СВО. Об этом заявила на заседании заксо свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

По словам Артюх, у нее в работе есть одно прямое обращение от участника СВО и еще четыре – от руководителей предприятий, где участники СВО являются учредителями. Все они касаются размещения НТО в Екатеринбурге.

Дело в том, что летом этого года заканчивается срок действия ранее заключенных договоров на размещение НТО, а администрация города настаивает на существенном сокращении их количества. Сейчас идет ревизия и инвентаризация существующих НТО. Большинство из них будут исключены из новой схемы, а значит, их снесут.

Елена Артюх предложила рассмотреть возможность установления каких-либо преференций для владельцев киосков – участников СВО. «Министерство АПК и потребительского рынка начало консультации по этому вопросу, надеюсь, мы найдем решение», – сказала она.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Екатеринбурга планирует в 2025 году убрать с улиц более тысячи нестационарных торговых объектов. Причем около 35% ларьков придется демонтировать принудительно, прогнозируют чиновники. На эти цели в бюджете заложено почти 30 миллионов рублей.

В этом году истекает срок действия договоров аренды по 1396 объектам, а на аукцион будет вынесено только 82 новых места размещения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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