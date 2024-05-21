Мэрия Екатеринбурга продавила в думе реформу киосков

Екатеринбургская дума большинством голосов утвердила новое положение о нестационарных торговых объектах. Депутаты обсуждали документ с февраля и критиковали мэрию за административное давление на ларечный бизнес. Однако в этой дискуссии на сторону чиновников встала прокуратура, и дума, в конце концов, согласилась с новой реформой.

Необходимость изменения правил в регулировании киосков объяснил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин. По его словам, в Екатеринбурге нестационарная торговля делится на две группы: владельцы киосков, которые получили размещение без торгов (в мэрии их окрестили как «наследие 90-х») и бизнесмены, которые заключили договор аренды по результатам торгов в 2020 году (их всего 39 в городе). В первую группу входит 98% киосков, и, по мнению чиновников, там процветает теневой бизнес.

В 2025 году завершится срок действия всех договоров аренды киосков. Администрация Екатеринбурга сочла это подходящим моментом для реформирования уличной торговли. В городе сократится количество киосков (их уберут с гостевых маршрутов), арендная плата для владельцев киосков вырастет в 2-3 раза в зависимости от расположения торговой точки и проходимости места. Кроме того, внешний вид киосков должен быть оформлен по единому стандарту.

Принципиальным моментом, с которым спорили депутаты, стал запрет на субаренду. Александр Альшевских заявил, что в новых условиях предприниматели, которые владеют 1-2 киосками, не смогут конкурировать с более крупными игроками, и есть риск появления монополии на рынке. Чаплыгин считает, что этого не произойдет. «Сейчас один объект приносит в казну в среднем 5 тысяч рублей в месяц. Это не рыночная стоимость, она несправедлива. Предпринимать платит 5 тысяч, а сдает объект в аренду за 50-60 тысяч рублей, и ничего не делая, получает эту разницу», – отметил чиновник.

Позицию мэрии поддержала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. По ее словам, городу «жизненно необходимы» серьезные изменения в сфере НТО, чтобы сделать рынок уличной торговли более прозрачным. Несогласные бизнесмены могут оспаривать решения мэрии в суде, однако суды признают запрет субаренды законным – практика такая уже есть в других городах.

В итоге за новое положение о киосках проголосовали 26 депутатов. Противников оказалось всего трое. Реформа вступит в силу в 2025 году, когда власти Екатеринбурга представят новую схему размещения нестационарных торговых объектов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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