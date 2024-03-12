Мэрия Екатеринбурга планирует убрать киоски из центра города

Администрация Екатеринбурга разрабатывает новую схему размещения киосков, которая вступит в силу в 2025 году. Предполагается, что нестационарные торговые объекты (НТО) полностью уберут из центра города и с гостевых маршрутов.

Вопрос обсуждался сегодня на заседании Совета неравнодушных при главе Екатеринбурга. Как сообщил директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, в следующем году у большинства владельцев НТО истекает срок действия договоров аренды земли. Мэрия планирует заключить новые договоры с предъявлением более строгих требований к содержанию киосков. Кроме того, в Екатеринбургской думе находится на рассмотрении проект о повышении арендной платы для НТО.

«Это не блажь и не попытка передела рынка. Это наведение порядка и ответ на запрос тысячи горожан, которые жалуются на киоски. Нас критикуют, что мы не можем сделать полноценную третью столицу. Но как ее сделать, если вот такое безобразие? Какой же из нас столичный город?» – заявил мэр Алексей Орлов.

Вице-мэр Дмитрий Ноженко пояснил, что город не собирается отказываться от сезонной торговли. В туристических местах по-прежнему будут торговые точки с мороженым и напитками. Однако мэрия намерена бороться с киосками, которые «намертво» занимают место. Например, имеют фундамент, что осложняет работу по прокладке новых сетей и благоустройству.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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