Депутаты поддержали ультиматум по сносу незаконных торговых точек

Екатеринбургская дума почти единогласно одобрила сокращение сроков добровольного выноса нелегальных киосков. На разборку быстровозводимых конструкций (в эту категорию также включены торговые столы и зонтики) отводится три часа, на демонтаж павильона – 24 часа. По истечении этого срока мэрия имеет право сносить незаконные НТО принудительно.

Как заявил директор городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, администрация готова к судебным искам от владельцев киосков. Дело в том, что некоторые торговые точки невозможно снести без разрушения. Павильоны собирают на месте и прочно прикрепляют к земле – в этом случае объект уже нельзя назвать нестационарным. «Иногда мы приезжаем, снимаем обшивку, а там стена. Если есть признаки самовольной постройки, направляем запрос в департамент архитектуры, чтобы получить разрешение на снос», – сообщил чиновник.

Чтобы упрочить правовую позицию, городская администрация намерена внести уточнения в формулировку «демонтаж» в положение о киосках, подразумевая не только разборные работы, но и физическое уничтожение объекта.

Депутаты Александр Колесников и Владимир Крицкий попросили надзорные органы обратить внимание на практику подключения киосков к электросетям. Зачастую субарендаторы подключают объекты, прикрываясь законным договором, а потом устраивают в павильонах зоны общепита, что дает дополнительную нагрузку на сети.

Алексей Вихарев заявил, что нелегальные ларьки снижают инвестиционную привлекательность Екатеринбурга. «Почему незаконные киоски вредят городу? Потому что это горы мусора, которые не вывозятся, это антисанитария и торговля контрафактом. У меня большое количество обращений жителей из разных районов о том, что нужно удалять с общественных территорий места торговли. Например, есть [трамвайное] кольцо «Эльмаш», где бегают огромные крысы размером с небольшую собаку. Там киоски, которые по виду капитальные строения, хотя должны быть временными. Нужно разбираться, как вынести эти объекты, и кто потом должен приводить эту площадку в первоначальный вид», – отметил депутат.

Против поправок в положение о киосках выступил только один гордеп – Константин Киселев. Он заявил, что мэрия занимается запретительными мерами и воюет с частным бизнесом. Однако подавляющее большинство депутатов поддержало инициативу департамента потребительского рынка.

Напомним, администрация Екатеринбурга планирует в 2025 году убрать с улиц более тысячи нестационарных объектов – по мере истечения сроков договоров аренды земельных участков. По прогнозам чиновников, порядка 35% киосков придется демонтировать принудительно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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