Мэрия кардинально сократит срок ультиматума по незаконным ларькам

Администрация Екатеринбурга сокращает сроки, в которые владельцы нелегальных нестационарных торговых объектов должны будут демонтировать ларьки. Сейчас этот период составляет 5 дней, уменьшить его хотят кардинально – до 3 часов для быстровозводимых конструкций, а для павильонов – до 24 часов. С такой инициативой выступил глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин, его поддержала общественная палата Екатеринбурга.

Мэрия и общественники ссылаются на опыт Тюмени – там минимальный срок самостоятельного демонтажа составляет 2 часа.

Отметим, в ряде случаев снос павильонов играет против горожан – в частности, на остановочных комплексах, где вместо демонтированных объектов не появляется ничего. В итоге люди, ждущие транспорт, вынуждены делать это не в самых комфортных условиях – под снегом, дождем, палящим солнцем, на ветру.

Ранее в интервью «Новому Дню» вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов сообщал, что в городе в 2025 году запланирована установка 109 остановочных комплексов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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