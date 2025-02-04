Пять человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области в ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Автомобили ВАЗ-2107 и Mazda 3 столкнулись около полудня в Усть-Таркском районе на 6 км автодороги Усть-Тарка – Татарск.

В результате аварии погибли пять человек. Троих пострадавших вытащили из покореженных машин и передали врачам. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.

В региональном управлении МЧС отметили, что автодорога перекрыта в одном направлении, организовано реверсивное движение.

Прокуратура Усть-Таркского района контролирует установление всех обстоятельств смертельного ДТП.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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