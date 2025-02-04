Исследование: большинство россиян проводят зимние выходные за просмотром фильмов и сериалов

Большинство жителей России предпочитают зимой отдыхать дома, и лишь четверть выбирают активный досуг – лыжи, коньки, горки. К таким выводам пришло совместное исследование социальной сети «Одноклассники», финтех-компании ЮMoney и платежного сервиса ЮKassa. В опросе приняли участие 1500 человек.

Более половины респондентов (52%) сообщили, что любят проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% из них предпочитают сидеть в соцсетях. По данным ОК, с начала зимы в сервисе «Увлечения» наибольшим спросом пользуются творческие мастер-классы о том, как рисовать зимние пейзажи и делать своими руками украшения. Также пользователям интересны идеи горячих блюд к столу и лайфхаки о том, как грамотно ухаживать за садом во время теплой зимы.

Еще 27% участников опроса рассказали, что предпочитают в зимние выходные гулять по городу и только четверть опрошенных выбирают зимние развлечения на улице.

Отвечая на вопрос о том, с кем россияне предпочитают проводить выходные, почти 50% респондентов признались, что проводят зимний досуг с семьей, а другая половина – наедине с собой, с друзьями, любимым человеком, новыми знакомыми или с коллегами.

Любимым зимним отдыхом более половины опрошенных (53%) назвали просмотр фильмов, сериалов и шоу. Это подтверждают и данные платежного сервиса ЮKassа: в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрем, а число покупок печатных и аудиокниг увеличилось на 11% месяц к месяцу.

По данным опроса, 26% россиян проводят время за чтением книг, а 25% предпочитают гулять на улице. Четверть опрошенных также любят играть в видеоигры. Еще 12% ходят в кино или театры, 8% – на зимние свидания и встречи, 4% респондентов не любят зиму и уезжают на этот период в теплые страны, примерно столько же ходят на творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.

Любопытны и результаты опроса о том, сколько тратят россияне на зимний отдых. 30% участников ответили, что не считают денег на эти цели. Еще 13% тратят на зимние развлечения от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 до 2 тысячи и от 6 до 10 тысяч, 5% – от 11 до 15 тысяч рублей. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2025, РИА «Новый День»

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