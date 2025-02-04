Застройщик Академа стал лидером по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году

В уральской столице в 2024 году было продано 1,17 млн кв м жилья. Такие данные приводит сервис bnMAP.pro в аналитическом отчете по Екатеринбургу.

Всего в минувшем году была заключена 25 321 сделка. Большинство купленных квартир расположены в Академическом районе Екатеринбурга. В том числе проекты «Спутник-1» и «Первый Академ» вошли в ТОП-5 проектов по объему сделок.

ГК «КОРТРОС», ведущий застройку Академа, реализовал 2545 лотов общей площадью 102 005 м². Доля компании на рынке достигла 10,1% по количеству сделок, что делает ее крупнейшим игроком среди застройщиков города Екатеринбурга. Помимо строительства жилья, компания активно развивает Академический район, жильё покупателям предлагается с современной инфраструктурой, благоустроенной средой и транспортной доступностью. Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в этом районе продолжает расти.

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