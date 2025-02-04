На набережной возле Парка Маяковского появятся зеленая зона и собачья площадка

На набережной Исети вдоль пересечения Базового переулка и улицы Луганской появится новый полноценный сквер, в котором будут и спортивные, и развлекательные зоны, и площадка для выгула собак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, концепцию парка обсудили на совете по развитию общественных пространств под руководством директора Департамента архитектуры Руслана Габдрахманова.

«Прогулочная зона «От ВИЗа до НИЗа» – большой и важный для нашего города проект. Прибрежное пространство возле ЦПКиО имени Маяковского обладает огромным рекреационным потенциалом. В перспективе эта локация может превратиться в полноценный небольшой парк. Благоустройство станет частью проекта по строительству жилого квартала на правой стороне Исети», – отметил Руслан Габдрахманов. Сегодня на территории почти 36 тысяч квадратных метров находится неухоженная зеленая зона со старым пешеходным мостом и без освещения. Предлагается создать вместо пустыря зеленую зону, которая будет выполнять 4 функции: обеспечение транзитного движения; сохранение видового разнообразия; пространство для тихого отдыха; детская площадка. Для этого пространство разделят на 10 зон. Основными из них станут прогулочная, спортивная, природная, развлекательная и для выгула собак. От шума близлежащих дорог отдыхающих закроет «зеленый экран». Тридцатиметровый путепровод реконструируют, сделав из него зеленый мост. По обе стороны от пешеходной зоны сделают полости с грунтом, куда высадят деревья. В южной части расположится самая большая в городе собачья зона. Ее площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров. Пространство разделят на две части: для выгула и тренировок. Там екатеринбуржцы смогут проводить выставки животных и соревнования между ними. Спортивную площадку планируют сделать многофункциональной. Между собой зоны соединят дорожками и тропинками, сделанными из 12 видов покрытия, в том числе плитки, дерева, гальки и щепы.

Специалисты обещают сохранить существующие деревья, убрав лишь уже умирающие растения. К «старожилам» собираются подселить 107 ив, сосен, лип и яблонь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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