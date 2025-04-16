В мэрии притормозили проект благоустройства набережной Исети до парка Маяковского

Реконструкция набережной Исети от улицы Декабристов до парка Маяковского пока остается под вопросом. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова депутатам, планы по ремонту этого участка не внесены в действующие муниципальные программы.

«Нас ограничивает застройка, которая ведется вдоль набережной на углу улиц Белинского и Фурманова. Благоустройство территории можно проводить только после того, как будут выполнены крупные капитальные работы по строительству. И, конечно, необходимо закончить этап благоустройства набережной от Куйбышева до Декабристов. Все знают, что проект набережной получился хорошим, но и по стоимости он тоже хороший. А заказчиком объекта является муниципальное УКС», – отметила Благодаткова на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Тем не менее чиновница заверила, что мэрия не отказывается от продления прогулочной зоны вдоль городской реки. Но на реализацию следующих этапов благоустройства понадобится время.

Напомним, реализация проекта масштабной реконструкции набережных Исети, получивший название «От ВИЗа до НИЗа», стартовала в Екатеринбурге в 2021 году. В перспективе общая протяженность единого велопешеходного маршрута вдоль Исети составит около 42 километров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube