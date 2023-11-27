В Екатеринбурге обсудили проект единой прогулочной зоны на набережной Исети

Совет неравнодушных горожан при главе Екатеринбурга Алексее Орлове обсудил сегодня реализацию масштабного благоустройства набережных Исети. Проект получил название «От ВИЗа до НИЗа» и призван сформировать водно-зеленый каркас города с прогулочными зонами.

«Необходимо сохранить Исеть и раскрыть потенциал прибрежных территорий. Превратить их в единую пешеходную, велосипедную и зеленую зоны. Будем поступательно двигаться к этой цели. Это способствует туристической привлекательности, созданию новых логистических маршрутов, связям городских пространств, развитию малого и среднего бизнеса», – заявил градоначальник на заседании совета.

Пилотным проектом благоустройства набережной стал участок от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Начальник департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов отметил, что на правом берегу была сохранена природная зона дендропарка, а левый берег стал более урбанизированный, так как на нем уже находились деловые здания. Такой опыт использования прибрежного пространства признали успешным. На его основе в мэрии придумали общую концепцию развития общественных пространств вдоль всей набережной Исети.

«В настоящее время уже на большинство участков набережной разработаны концепции. Ведется постоянная работа по поиску и привлечению внебюджетных средств для разработки документации и воплощения проекта в жизнь. В частности, в этом году реализован уже второй участок набережной у ЖК «Клевер парк». Также управление капитального строительства ведет работу по преображению участка от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На территории появятся амфитеатр, уникальные игровые пространства и зоны для отдыха», – рассказал Руслан Габдрахманов.

Также чиновник напомнил, что сейчас идет конкурс на разработку концепции набережной Верх-Исетского пруда на участке от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Лучшие проекты будут представлены в середине декабря.

Подводя итоги встречи, Алексей Орлов отметил, что работы по благоустройству набережной также помогут сохранить архитектурные памятники, расположенные у реки, за счет частных инвестиций. «Чтобы памятники получили свою вторую жизнь, необходимо заниматься пространством вокруг них. Будет интересна территория – будет интерес и у инвесторов. В этой логике мы и действуем. Необходимо так замотивировать людей, чтобы появилось желание заниматься преображением объектов», – заключил мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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