Улицу Малый Конный полуостров переделают под набережную

Мэрия Екатеринбурга утвердила проект планировки и межевания территории для переустройства улицы Малый Конный полуостров. Предполагается, что вдоль нее появится набережная на южном берегу Верх-Исетского пруда. Реализация проекта рассчитана до 2045 года.

Согласно постановлению за подписью мэра Алексея Орлова, улица будет по-прежнему соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых. Однако в районе трамвайной остановки «Малый Конный полуостров» дорога пройдет ближе к берегу, а за ней (в сторону Зеленого острова) – напротив, отодвинется от пруда. По проекту здесь появятся двухполосная проезжая часть шириной 7 метров (две полосы по 3,5 метра), 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.

Масштабное переустройство улицы необходимо для дальнейшего благоустройства набережной Верх-Исетского пруда, сообщили в пресс-службе мэрии. В этом пространстве построят детские и спортивные площадки, несколько деревянных пирсов и надводную платформу у перешейка полуострова Баран. Трамвайную ветку, идущую сегодня вдоль улицы Малый Конный полуостров, планируется перенести на продленную улицу Татищева.

Напомним, в администрации Екатеринбурга мечтают о создании единой прогулочной зоны на длинной набережной Исети. Проект получил условное название «От ВИЗа до НИЗа» и предполагает объединение и обустройство прибрежных территорий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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