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Вторник, 4 февраля 2025, 11:18 мск

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Подозреваемого в убийстве «Колдуна» оставили в СИЗО

Свердловский облсуд оставил под арестом ранее судимого Андрея Овчинникова, которого обвиняют в убийстве жителя Кедровки Алексея Суродеева по прозвищу Колдун.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 19 января Овчинников был арестован до 7 марта. Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил судебный акт без изменения.

Как уже писал «Новый День», убитый занимался целительством. И он, и обвиняемый ранее были неоднократно судимы. Овчинникова арестовали, так как он может оказать давление на свидетелей, а также совершить попытку скрыться от органов следствия, может принять меры к сокрытию доказательств, не обнаруженных до настоящего времени, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Березовский, Елена Владимирова

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