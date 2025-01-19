Криминальный авторитет, зарезавший знахаря, останется в СИЗО до 7 марта

Березовский городской суд избрал меру пресечения Андрею Овчинникову, зарезавшему в посёлке Кедровка Алексея Суродеева. Погибший занимался целительством. Овчинников обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», и пробудет в СИЗО до 7 марта.

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений против личности, может оказать давление на свидетелей и потерпевшую, а также совершить попытку скрыться от органов следствия, может принять меры к сокрытию доказательств, не обнаруженных до настоящего времени, чем воспрепятствовать расследованию уголовного дела», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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