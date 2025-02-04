ВСУ потеряли за время боев в Курской области свыше 57 тысяч боевиков

Потери украинских войск на Курском направлении с 6 августа превысили 57 тысяч военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России.

Всего за время боевых действий ВСУ потеряли в курском приграничье до 57 330 боевиков, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 боевых бронемашин, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня и десятки единиц другой техники.

По данным ведомства, за прошедшие сутки противник лишился до 345 боевиков, двух танков, 27 бронемашин, зенитного комплекса «Тунгуска», 24 автомобилей, четырех артиллерийских орудий и двух минометов.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 11 бригад ВСУ в районах 28 населенных пунктов Курской области и отразили три контратаки противника.

Вместе с тем российские войска продолжают наносить удары по живой силе и технике противника в Сумской области Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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