Южноуральцы продолжают копить деньги в банках

Жители Челябинской области держат на вкладах более 800 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, объем банковских вкладов южноуральцев за год вырос почти на четверть и на 1 января 2025 года составил 828 миллиардов рублей. В эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые используются для покупки жилья в строящихся домах.

Жители области выбирают для накоплений в основном национальную валюту. За год портфель рублевых вкладов вырос на 25%, а сбережения в иностранной валюте сократились на 6%.

«Рост реальных заработных плат и высокие процентные ставки стимулируют людей сберегать деньги на вкладах. Причем двузначные процентные ставки банки сегодня предлагают не только по срочным вкладам, но и по остаткам на текущих счетах», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в начале января этого года составляла 21,7% годовых, а годом ранее – 14,8% годовых.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube