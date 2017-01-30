Кризис затронул 78% жителей России / Беднейшие слои населения вошли в режим жесткой экономии

Публикации за 30.01.17

Экономический кризис затронул в той или иной степени 78% населения России. Об этом свидетельствуют данные очередного мониторинга социального самочувствия населения, подготовленного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Согласно выводам экспертов, негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую неделю, понижения зарплаты и ухода в неоплачиваемый отпуск.

Согласно данным исследования, представление жителей России о масштабах кризиса за 2016 год не претерпело особых изменений. Как и в конце 2015-го, более половины (53%) граждан полагает, что ситуация ухудшается. При этом число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся, за истекший год сократилось более чем вдвое.

Эксперты отмечают, что преобладающим мнением стало ожидание улучшений не раньше, чем через год-два. Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4% до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений.

«Если о незначительных или заметных ухудшениях экономической ситуации сообщает 53% опрошенных, то о том, что эти изменения затронули их лично – значительно большая доля населения (78%)», – отмечается в мониторинге.

Численность тех, кто считает себя неуязвимым для кризиса, составляет, как и год назад, всего 8,2%. Однако 12% респондентов, пока не затронутых кризисом, ожидает негативных изменений своего положения в будущем.

Как отмечают эксперты, в 2016 году на фоне сокращения реальных доходов населения, которые в декабре снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,1%, продолжала снижаться потребительская активность граждан, что отражает низкую уверенность граждан.

Наметившееся в III квартале восстановление потребительской уверенности в IV квартале замедлилось. В 2015-2016 гг. различия в уверенности людей среднего трудоспособного возраста (от 30 до 49 лет) и самой старшей возрастной группы (50 лет и старше) стали едва заметны. Эта ситуация выразилась в экономии на покупках, в том числе лекарств, и снижении затрат на образовательные и медицинские услуги. В частности, на продуктах, развлечениях и отдыхе экономят более половины респондентов.

«Сокращение расходов на товары и услуги стало основной формой адаптации российского населения к кризисным явлениям в экономике. В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии, однако сокращение потребления демонстрируют также средние и относительно обеспеченные слои», – говорится в мониторинге.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.01.17

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