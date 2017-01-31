Кризис затянулся: жители России потеряли экономическую надежду

Публикации за 31.01.17

Индекс экономической надежды в России за 2016 год сократился на 20 процентных пунктов и опустился до -14%. Как показал опрос холдинга «Ромир», доля экономических пессимистов в РФ (31%) почти вдвое превысила число оптимистов (17%). Таким образом, страна оказалась на 43 строчке в общемировом рейтинге, разделив свое место с Финляндией и ЮАР.

Своим провалом в России индекс обязан двукратному сокращению доли экономических оптимистов в сравнении с концом 2015 года – с 33% до 17%. Также на треть (с 30% до 40%) выросло число граждан, которые пока не видят поводов для каких-либо изменений в экономике, отмечают социологи.

Комментируя итоги исследования, вице-президент Gallup International/WIN и президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин обратил внимание, что в 2015 году индекс вышел в плюсовую зону, поскольку граждане России, вероятно, не думали, что нынешний кризис примет такой затяжной характер.

«По официальным показателям прошлый (2016) год оказался несколько успешнее предыдущего. Однако многочисленные исследования, в том числе и проведенные «Ромир», показывают, что для россиян ушедший год выдался более тяжелым, чем 2015. Отсюда и рост пессимистичных настроений», – отметил Милехин.

В целом по итогам опросов почти 69 тысяч респондентов в 69 странах мира, проведенных ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN, 42% жителей планеты верят, что 2017 год будет успешным с экономической точки зрения. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов по всем мире. Таким образом, глобальный индекс экономической надежды на наступивший год составил 20 пунктов, что на 3 ниже предыдущего значения.

Больше всего оптимистов в Бангладеше, Гане, Кот д'Ивуаре, Индии и Вьетнаме, где позитивные ожидания оцениваются от 68 до 48 пунктов. США (-2 п) находятся на 35 месте в этом рейтинге.

Индекс экономической надежды в наиболее развитых странах из G-7 составил лишь 4 п.п., а в Западной Европе – 0. Среди европейских стран особо выделяется пессимизмом Италия (-48 п.п.). В топ-5 аутсайдеров, где люди потеряли надежду, вошли Украина, Мексика, Греция, Гонконг и Южная Корея, где показатель составил от -49 до -62 пунктов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.17

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