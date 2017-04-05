«Вот наконец зажили!»: глава МЭР увидел «активный рост» российской экономики / Греф в ответ пошутил: «Все зависит от того, кому подчиняется Росстат»

Публикации за 05.04.17

Министр экономики России Максим Орешкин выступил с очередным «обнадеживающим» заявлением, касающимся экономической ситуации в стране. По мнению главы Минэкономразвития, российская экономика уже вошла «в новую стадию роста». Такой вывод министр, с его слов, сделал на основании статданных за первые месяцы 2017 года, выступая на Биржевом форуме в среду в Москве. Однако, отметил Орешкин, для повышения экономического роста необходимо провести ряд реформ. При этом в феврале госстатистика зафиксировала падение промпроизводства на 2,7%.

«Если посмотреть на цифры начала года – потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот – на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI – этот показатель находится на многолетних максимумах… Мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет», – отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Однако, указал Орешки, рост экономики в ближайшие годы будет зависеть от правильности действий правительства: «Если ничего не делать, то рост не будет активным». «Более устойчивый рост может быть достигнут только за счет активных частных инвестиций», – полагает министр.

Глава МЭР отметил, что «рост в этом году будет неплохим», однако не стал называть конкретные цифры прогноза (ранее в марте он предположил, что ВВП РФ в 2017 году может вырасти на 2%). В официальном прогнозе Минэкономики на текущий год заложен рост ВВП на 0,6% при цене на нефть $40 за баррель. В январе Орешкин оценил возможный рост российского ВВП по итогам 2017 года в 1,5-2% в год с оговоркой «при отсутствии серьезных внешних шоков».

Министр также заявил, что для повышения роста экономики нужно реализовать ряд реформ.

«С этой точки зрения, необходимо создание как стабильной макроэкономической среды для бизнеса, так и микроэкономических условий. Вторая история – вся экономическая политика должна повернуться лицом к инвестиционному процессу», – считает глава МЭР. Среди способов поддержки инвестиций он назвал создание устойчивой и предсказуемой среды для бизнеса в области контроля, надзора и регулирования. «И очень важный вопрос – это поддержка экспорта, потому что вопрос рынка сбыта для многих российских бизнесменов стоит крайне остро», – добавил Орешкин.

Третье направление, по его словам, связано с финансированием. «Задача – качественно проработать проекты, правильно распределить риски и помогать в сопровождении проектов», – указал министр. Четвертым пунктом он назвал наличие инфраструктуры и квалифицированных кадров.

О перспективах экономического роста в РФ также высказался глава Сбербанка Герман Греф. Банкир заявил, что рост экономики России в 2017-2018 годах уже предопределен. При этом он пошутил насчет того, как ускорить темпы экономического роста. «Цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат, – отметил банкир (цитата по РИА «Новости»). – Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано». Накануне Путин подписал указ, согласно которому Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ. Как поясняется в документе, это решение принято для повышения эффективности системы государственной статистики в РФ и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, 14 марта Орешкин заявил, что российская экономика вышла на «устойчивый рост». «Наша экономика приспособилась к новым реальностям: начало года показывает рост. Ожидаем, что по итогам года рост будет около 2%», – отметил он.

Ранее, в феврале глава Минэкономразвития заявлял, что ожидает в 2017 году «более широкий» рост экономики и «восстановление денежных доходов населения». «Будет складываться положительная тенденция», – рапортовал Орешкин президенту РФ Владимиру Путину. Относительно инфляции Орешкин заявил, что продолжается тенденция на ее снижение. «Ожидаем, что по итогам 2017 года она уверенно выйдет на запланированные показатели – около четырёх процентов... Самый важный момент – это то, что снижение инфляции позволит увеличить доходы населения, тенденция уже проявилась в конце прошлого года, и она сохранится в 2017 году», – вновь повторил глава МЭР.

Между тем эксперты не разделяют оптимизма МЭР по поводу положительных тенденций 2017 года. В январе потребительские цены росли, хотя и умеренно, как и в минувшем году. «Относительно января предыдущего года цены на продовольственные товары выросли на 4,2%. Непродовольственные товары стали дороже на 6,3%, услуги – на 4,4%», – отмечено в мониторинге РАНХиГС. Традиционно для начала года выросли цены на ряд услуг транспорта. В целом рост потребительских цен составил 5% (январь 2017 года к январю 2016 года).

Эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, в свою очередь, отмечали, что оживление российской промышленности, наблюдающееся, если судить по данным официальной статистики, с середины 2016 года, пока неустойчиво. При этом появились сигналы об ухудшении экономической конъюнктуры, а снижение неопределенности, фиксируемое опросами Росстата, не подкрепляется другими источниками.

Добавим, что в феврале «Левада-центр» опубликовал итоги опроса, согласно которому большинство (78%) россиян заявили, что страна находится в экономическом кризисе, цены – постоянно растут, а доходы, напротив, падают. Также большинство респондентов (76%) сказали, что цены на привычные для их семей товары и услуги значительно выросли. Каждый десятый участник опроса (10%) сообщил, что рост цен составил 50-100%. По оценкам 29% респондентов, цены взлетели на 30-50%. Более трети (37%) отметили повышение цен на 15-30%. О росте до 15% заявил каждый шестой (15%). При этом 41% опрошенных признался, что примерно половина их доходов уходит на продукты питания. Четверть тратит меньше половины, 19% расходуют на питание две трети, а 7% отдают практически все.

Москва, Наталья Аникина

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