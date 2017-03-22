Новогоднего чуда не случилось – реальные доходы россиян продолжают падать

Публикации за 22.03.17

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в феврале 2017 года реальные доходы жителей России возобновили падение. Тогда как в январе впервые более чем за два года показатель вырос на 8,1%. По сравнению с прошлым годом сумма, которая остается в распоряжении россиян после обязательных платежей, сократилась на 4,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян падают уже третий год. В 2016 году снижение составило 5,9%, в 2015 году – 3,2%, в 2014 году – 0,7%. Максимальное сокращение более чем за семь было зафиксировано в августе прошлого года, тогда доходы снизились на 8,5%.

Примечательно, что в январе 2017 года реальные доходы населения впервые с октября 2014 года показали рост на 8,1%. Специалисты связывают это с единовременной выплатой пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. В то же время правительство отказалось от полноценной индексации пенсий. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, без этой выплаты рост составил бы 1%.

Кроме того, министр экономического развития не исключил, что данные Росстата могут быть в дальнейшем пересмотрены. Статистика за февраль является нерепрезентативной, так как база прошлого года, который был високосным, принятая за основу, а также перенос праздничных дней исказили статистические данные. «Текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных»,– добавил Орешкин.

По всей видимости, пересматривать искаженные данные ведомство Александра Суринова будет уже под руководством Минэкономразвития. Как пишет «Коммерсант», решение о переподчинении Росстата, которого до этого курировал кабмин, будет принято в ближайшее время.

Между тем, реальная зарплата россиян с поправкой на уровень инфляции выросла в феврале на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. По итогам первых двух месяцев года рост зарплаты составил 2,3%. Безработица осталась на том же уровне, что и в январе – 5,6%. В общей сложности 4,2 млн человек жителей России не имеют постоянной занятости.

Напомним, согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40%. «В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40%, – говорится в докладе РАНХиГС. – При этом 8% респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля».

Москва, Зоя Осколкова

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