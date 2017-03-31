Росстату вопреки: Минтруд объявил о росте реальных доходов россиян

Публикации за 31.03.17

Глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил о росте реальных доходов населения за январь-февраль 2017 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по его словам, реальная заработная плата увеличилась на 2,3%.

Министр отметил, что динамика доходов населения за первые два месяца этого года позволяет надеяться на выход из тренда падения доходов, сообщает RNS. Он напомнил, что в прошлом году реальные доходы россиян падали, а рост реальных зарплат по итогам года составил менее 1%.

Ранее Росстат сообщил, что в феврале 2017 года реальные доходы жителей России возобновили падение, тогда как в январе впервые более чем за два года показатель вырос на 8,1%. По сравнению с прошлым годом сумма, которая остается в распоряжении россиян после обязательных платежей, сократилась на 4,1%.

Главы Минэкономразвития Максим Орешкин отнесся к обнародованной февральской статистике скептически и не исключил, что данные Росстата могут быть в дальнейшем пересмотрены. По мнению министра, статистика за февраль является нерепрезентативной, так как база прошлого года, который был високосным, принятая за основу, а также перенос праздничных дней исказили статистические данные.

Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40%. «В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40%, – говорится в докладе РАНХиГС. – При этом 8% респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 31.03.17

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